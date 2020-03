Es injusta para Tainy la ley antireguetón

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En el mundo del reguetón Tainy es uno de los productores más jóvenes; el puertorriqueño ha trabajado con artistas como J Balvin, Bad Bunny y Dalex.



Comenzó en la industria a los 16 años, aprendió de figuras como el dúo dominicano Luny Tunes, con quienes ya colaboraba en 2006; para él, el reguetón es muy diverso, por lo que la iniciativa propuesta en el Senado para prohibir este género por incitar la violencia contra las mujeres le parece injusta.



“No creo que el género entero deba pagar por lo que una o dos personas tienen como mensaje y que quizás yo o alguien más no esté de acuerdo”, dijo.







El productor de Callaíta, interpretada por Bad Bunny, creció oyendo temas de Wisin y Yandel, Daddy Yankee y Don Omar, quienes le enseñaron lo que era la música urbana e influenciaron en su sonido.



“Creo que cada quien es libre de escuchar lo que quiera, está en ti lo que escuches o lo que tus hijos escuchen”, aseguró.



Tainy acaba de estrenar Nada, junto a Michelle Jauregui y el rapero español C. Tangana, tema que forma parte de su nuevo EP y con el que quiere que sus escuchas pasen un rato agradable. Para él la música de reguetón no siempre tiene un mensaje violento.