Es la 21K Coahuila la última esperanza

Se acrecientan las dudas acerca del futuro de la 21K, aunque falta mucho para efectuarse, carreras de su tipo en México ya cancelaron debido a la pandemia y estoEn algunos grupos de la localidad en donde están atletas han hecho la pregunta abierta y todos están pendiente de lo que venga, de sí realmente seguirá adelante, aunque el presidente del Patronato recientemente declaró que todo sigue como está planeado, pero más adelante, de suceder algo más drástico, pudiera cambiar de parecer.También está el caso de que competencias de fondo están desistiendo, aclarando que son en ciudades con altos índices de contagios y no se ve la luz al final del túnel.esta semana debido a que la entidad es la de mayor contagio en el país.Luego, este jueves por la noche, los organizadores deltambién “tiraron la toalla” y dijeron que no siguen adelante y cancelaron el evento a escasos meses de su realización.En México no quedan tantas carreras de larga distancia, aún está pendiente el Maratón de León en septiembre, además delen noviembre y el de Baja California en diciembre.También está el hecho de que en la entidad las carreras han “desaparecido”, desde marzo no hay nada de eventos masivos y esto sigue igual, el calendario se hace estrecho, los meses pasan, los días no se detienen y no hay quien levante la mano para anunciar alguna.