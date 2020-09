Es la segunda vez que frente a sus ojos el fuego acaba con todo

Escuchar Nota

Esta es la segunda vez que ven perder todo frente a sus ojos, son tres familias habitantes de los tejabanes de la, que la tarde de este lunes vieron cómo el fuego consumía lo que con sacrificio y por años habían construido.De acuerdo con“Tenemos 25 años viviendo aquí y esta es la segunda vez que nos hacen esto, ahí vivíamos mi abuelo, mi tío y mi familia, no le hacemos daño a nadie y otra vez nos dejaron sin nada”, dijo.“Nosotros nos dedicamos a juntar plástico, pet, cartón y a venderlo, y hoy salimos a trabajar y gracias a Dios me llevé a mis dos niños, pero al regresar nos topamos con esto y lo perdimos todo, ahora no tenemos dónde vivir”, detalló.