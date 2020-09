Es lunes, Señor: la vida de Agustín Cerda Berlanga

Escuchar Nota

Fue hace 2 años que comenzó todo, mientras la Dra. Rosa María Garza Quiñones y su familia pasaban por un momento difícil,Fue así que comenzó una gran amistad entre el Padre Agustín y la Dra. Rosa María. Un día entre platicas el Padre Agustín le confeso a la Dra. Rosa María el deseo por compartir su historia con su familia de sangre por medio de un libro. Pronto la Dra. Rosa María lo sorprendió con la noticia que ella podía ayudarle a cumplir ese sueño, mismo que creció con la ilusión de que también su familia: sacerdotes y laicos tuvieran conocimiento de su historia.si los lunes es el día de la semana que menos le gusta a la gente, muchos no quieren que llegue, es inicio de semana, el día que mas pesa, cuesta mas levantarse de la cama para iniciar nuestras actividades cotidianas,, de entre sus múltiples actividades decidieron que los lunes era el día en que podían llevar a cabo este maravilloso proyecto. Para ellos, los lunes son especiales ya que paralugar dónde habitan los sacerdotes retirados, en cuanto para la Dra. Rosa María era un día lleno de anécdotas e historia.en el cual hace un examen de conciencia donde reconoce errores cometidos y nos comparte experiencias con su familia biológica, sacerdotes y laicos. Podrás apreciar en un resumen de 111 páginas la sencillez de sus palabras, el transitar mismo de la vida y la actitud con la que la enfrenta.La Dra. Rosa María por medio de la lectura del libro del Padre Agustínlas dudas que tenemos, las decisiones que debemos tomar, los trabajos que se emprendieron, nuestras fortalezas y debilidades personales.Llega el momento en el que ya no tenemos las fuerzas que nosotros quisiéramos para continuarante ese punto en el que eventualmente unos llegan, otros se van, algunos acompañan y otros no sabemos si vamos a llegar?, ¿Cómo vamos a poder ayudar para que personas en esa etapa puedan permear con su experiencia a todos los que no hemos vivido ese proceso?La soledad por si misma causa estrago, melancolía, agobio, ese manejo de situaciones no contempladas cuando estamos jóvenes que vale la pena reflexionar sobre lo que hicimos, lo que estamos haciendo, lo que va a continuar.