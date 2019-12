Es mal diagnosticada y muere un día después de saber que tenía cáncer

En enero de este año, una niña de Wiltshire, murió un día después de que se le comunicara que padecía de cáncer. Ahora,que conllevó un diagnóstico tardío, informó RT Por varias semanas,, de 13 años,. En el hospital de Salisbury le hicieron una radiografía que mostró una sombra en el pulmón que "no parecía normal", según el doctor. Sin embargo,y a la niña solo se le recetaron antibióticos antes de enviarla a casa ese mismo día.Pocos minutos después,. De inmediato informó a la institución que era necesario tomar medidas urgentes, pero como Tanisha no estaba hospitalizada la alerta no recibió seguimiento.Fue solo 20 horas después, cuando el radiólogo le preguntó a un pediatra sobre la radiografía anómala, que. Tanisha tenía un linfoma, una enfermedad tumoral maligna (neoplásica) en la sangre que afecta el sistema linfático.Kelly y su hija, a unos 60 kilómetros de su hogar, pero el tratamiento no se inició de inmediato porque ya era de noche.y la menordía mientras los médicos le drenaban el tórax.Tras casi un año de la pérdida de su hija,. "Un día mandan a Tanisha a casa con antibióticos.. Lo detectaron inmediatamente, pero no pasó nada. Se perdieron unas horas que podrían haberle dado una oportunidad a Tanisha", relató la señora Baverstock.Un informe de investigación del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido sobre el caso concluyó que si la niña hubiese ingresado al Hospital Infantil de Bristol unos días antes es probable que, aunque no se hubieran evitados los riesgos que trae consigo un linfoma, estos habrían sido sustancialmente menores. Por su parte, el hospital de Salisbury se negó a comentar el asunto a falta de una investigación exhaustiva, que está pendiente.