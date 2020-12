‘Es más caro quedarse callada’, Isabel Allende

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. La escritora Isabel Allende antepone, siempre, la rabia al miedo. Esta furia se manifestó desde su niñez, como lo cuenta la narradora chilena en Mujeres del Alma Mía, libro que reconoce a quienes la forjaron –su madre, su hija, sus amigas y su agente literaria, entre otras– y en cuyas páginas explora su relación con el feminismo.



“Siempre pensé que en el miedo tenía todo que perder, y en la rabia tenía menos que perder y estaba dispuesta a pagar el precio por lo que fuera. Mi mamá decía: ‘Vas a pagar un precio muy grande por esto. Vas a recibir mucha agresión’. Es cierto. Uno recibe agresión, pero el precio que se paga es barato, comparado con lo que uno obtiene; mucho más caro es el precio de quedarse callada, de quedarse asustada”, dice en entrevista desde California, donde reside, una de las autoras más leídas del mundo editorial en español.



El ejercicio periodístico fue un acicate para Allende, quien cuestionaba no solo las injusticias contra las mujeres que atestiguó en casa, sino también la social, expresada en la desigualdad y la pobreza.



“Cuando empecé a trabajar como periodista me di cuenta de que no estaba sola. Éramos cuatro mujeres las que hacíamos en Chile, en los años 60 y 70, una revista femenina, feminista: Paula. Después vino el golpe militar y se acabó todo, pero en esos años que trabajamos en la revista nos ayudábamos unas a otras, nos envalentonábamos, teníamos coraje, éramos aguerridas; con un cuchillo entre los dientes desafiábamos a la sociedad. Y se sumaban otras mujeres. No nos sentíamos solas ni asustadas; el susto viene después, en la dictadura, cuando la gente estaba aislada y no se podía hacer nada”, evoca la autora.



Mujeres del Alma Mía, que un periodista denominó “ensayo vivencial” y que Allende consideró acertado para definirlo, muestra las certezas que ha construido la narradora, pero también sus dudas, dilemas complejos y contradicciones. A pesar de su precoz feminismo, este no le alcanzó para que ella, y no su marido, fuera responsable del control natal, relata, por ejemplo. Se confiesa dependiente de su actual compañero para que el automóvil disponga de gasolina y admite que a veces “el corazón apasionado le nubla el entendimiento”.







¿Se propuso un ejercicio de honestidad?



No creo que sea honestidad: es que no tengo nada que perder. Me di cuenta hace muchos años de que todos mis pecados, todos mis errores, todas mis fallas son comunes. A todos nos pasa más o menos lo mismo. Yo no he cometido nada tan horrible que no pueda compartirlo. Cuando lo comparto, llega a la gente. No se puede imaginar la cantidad de cartas, de lectoras, sobre todo, que me dicen: “Usted habla por mí”, “me cambió la vida”. Yo contesto: “No cambié nada. Usted ya lo tenía, y lo único que hice fue poner en palabras lo que usted siente”. Fue lo que me pasó cuando empecé a leer a las feministas americanas y europeas. Tenía 20 años y una rabia sorda contra el mundo y no sabía articularla. Cuando empecé a leerlas encontré un lenguaje articulado para expresar lo que tenía dentro. Creo que eso le pasa a mis lectoras cuando se identifican con algunos de mis personajes que son mujeres fuertes, aguerridas y al mismo tiempo generosas, compasivas: son ellas mismas. Se identifican porque son ellas, no porque los personajes les enseñen nada.







Afirma que su feminismo está entre las orejas...



Porque eso es una postura filosófica. No es una cosa de género, de sexualidad, de ser mujer o ser hombre. Es una postura filosófica. Hay muchos jóvenes feministas. Mi hijo, por ejemplo, o mis nietos. Son generaciones de hombres criados por mujeres informadas, feministas, que los criaron diferente. Esos hombres también son parte del movimiento. Por eso digo que es una postura filosófica.



Existe lo que llaman la masculinidad tóxica, que es tan tóxica para las mujeres como para los hombres, porque a los hombres los mutilan de la emoción, de la sensibilidad, de las relaciones humanas; muchas veces los coloca en la camisa de fuerza de la competencia, de la ambición, de la agresión, de la codicia, de todo lo que se supone masculino. ¿Por qué? ¡No tiene que serlo! No todos los hombres tienen que caber en ese molde.



Creo que el feminismo nos ayuda a todos. Derrocar al patriarcado y cambiar la sociedad por una civilización más justa, sostenible, compasiva con el planeta y con las otras especies nos conviene a todos.