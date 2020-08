Es más fácil cuidar a un niño que buscarlo; consejos para evitar plagios

Escuchar Nota

Padres, madres, abuelos o persona que los cuide debe tomar en cuenta lo siguiente.

Conocer a nuestros hijos, mantener completo cuidado sobre ellos, y contar con una plena identidad, son algunas de las recomendaciones para cuidar a nuestras niñas y niños de ser víctimas de robo en nuestra sociedad.La integridad de los pequeños del hogar es algo muy importante para padres, madres, incluso abuelos, quienes deben tomar en cuenta varias recomendaciones para evitar el robo o extravío de niños, que ha sido siempre una realidad en cualquier parte del mundo.Estar alertas en la calle, escuelas o incluso en la entrada del hogar puede cambiar la vida de una familia en segundos.Elen México en ocasiones tiene que ver con el tráfico ilegal de órganos, lay sexual, entre otros delitos relacionados con la trata de personas, según reveló la Procuraduría General de la República.Cuando un niño se esconde en alguna tienda comercial o la mamá lo pierde de vista unos segundos, desata una serie de emociones e impacto en la persona que acompaña al pequeño, por ello, aquí ofrecemos una serie de recomendaciones para evitar la desaparición de niños, niñas o adolescentes en el país.Si van a visitar un lugar muy concurrido es importante fijar un punto fijo de donde encontrarse en caso de alguna emergencia.No pierdas de vista al menor por ningún motivo y sobre todo en este tipo de lugares con aglomeraciones.Toma siempre de la mano al pequeño cuando camines con él en la calle.Si es necesario lleva a los niños en brazos y enséñalos a no aceptar regalos o dulces de personas extrañasEvita que alguna persona desconocida tome fotografías o incluso video al pequeño.Cuando tengan la edad suficiente, enséñales a memorizar su nombre completo, teléfono y dirección.Es necesario que sepan usar los números de emergencia como el 911.Enséñales también a no proporcionar ningún tipo de información personal o de la familia y en caso de que sean forzados a decirlo, que den información diferente.Habla con el menor para que no se acerque a vehículos con personas desconocidas.Un adulto siempre debe supervisar lo que el menor realiza cuando se encuentra jugando en la calle.Se debe evitar dejar al cuidado de niños o niñas a una persona menor, aunque sea un poco más grande.Escuchar a los niños cuando se refieran a alguna situación que les incomode o les haga sentirse amenazados es importante, ya que puede ser una amenaza real.Siempre se debe acudir al colegio por las y los menores, quieran o noEs necesario poner atención de que nadie los siga y cambiar las rutas continuamente para llegar a tu hogar también es importante.Se debe estar pendiente de la gente con quienes se relacionan tus hijos, así como con las que se comunican a través de internet.El uso frecuente de internet es una herramienta que utilizan mucho los delincuentes para enganchar a sus víctimas, por ello, es necesario explicar qué hacer y utilizar responsablemente el uso deAlgo importante es evitar que extraños se acerquen al lactante.Si se utiliza carriola para acostar al bebé, es recomendable que el nene quede frente a ti para evitar algún daño hacia él.No estaciones la carriola lejos de ti y por ningún motivo la pierdas de vista.Al acudir a alguna guardería es importante cambiar tu ruta de traslado al hogar constantemente.