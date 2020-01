Es más probable que te caiga un rayo a que te ganes el avión presidencial

Escuchar Nota

Ciudad de México.- ¿Te imaginaste que alguna vez el premio de un sorteo de la Lotería Nacional sería un avión? El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que esta es una de cinco propuestas que existen para vender la aeronave presidencial 'José María Morelos y Pavón'.



Si se opta por esta idea, se emitirían 6 millones de 'cachitos' de la Lotería con un costo de 500 pesos.



Así, el Gobierno recaudaría 3 mil millones de pesos, es decir, alrededor de 158 millones de dólares.



Si este sorteo se hiciera realidad, las probabilidad de sacarse el avión (el único premio de la hipotética operación), si compras solo un 'cachito' sería de una entre seis millones.



Pero, ¿qué tan improbable es esa cifra comparada con otros hechos? Aquí las comparaciones.



De salir con una supermodelo



Gregory Baer, autor del libro Life: The Odds (Vida: las probabilidades) se dedicó a analizar una serie de situaciones poco comunes y las posibilidades que estas tienen de convertirse en realidad.



Por ejemplo, descubrió que hay una entre 88 mil de que una persona salga con una supermodelo.



De que te caiga un rayo



Las posibilidades de que te caiga un rayo en un año son de cerca de 1 en 500 mil, de acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Desastres de Estados Unidos.



Sin embargo, algunas personas podrían tener más riesgos si trabajan afuera o viven en ciertas partes.



De sacarte otro de los premios de la Lotería Nacional



Si buscas participar en uno de los varios sorteos que realiza a la semana la Lotería Nacional, es más probable que obtengas algunos de sus premios mayores que de llevarte el avión presidencial .



Según el sitio The Lotter, las chances de que esto ocurra son una entre 2 millones.



De que te declaren santo



México es una nación donde la religión católica es predominante: más de 80 millones de personas declaran ser creyentes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



La Iglesia Católica ha declarado santas a 32 personas de nuestro país, según el seminario Desde la Fe, un logro bastante difícil de conseguir según Baer, pues la probabilidad de que esto pase son una en 20 millones.



Morir por el impacto de un asteroide



Una buena noticia es que morir por el impacto de un asteroide es menos probable que ganarte el avión presidencial.



En 1908, un meteoro destruyó un área de 100 metros de diámetro en Siberia, señala el diario británico The Economist en un estudio.



Si bien no hubo muertos por ese hecho, las probabilidades de que un asteroide te impacte es de una en 74 millones.



Con información de El Financiero