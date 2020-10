¿Es mejor el Amazon Prime Day o el Black Friday?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Amazon Prime Day se ha consolidado como uno de los eventos de ofertas masivas para los consumidores de Estados Unidos, al igual que el Black Friday o el Cyber Monday.



En el evento estelar de la empresa fundada por Jeff Bezos tendrá descuentos de más del 50 por ciento en dispositivos electrónicos, juguetes, ropa, productos de belleza, entre otros.



Aunque el Prime Day se parece a otros días de promociones, tiene varias diferencias y beneficios que pueden aprovechar los compradores.



El Viernes Negro o Black Friday es, por tradición, el día de compras más importante en los Estados Unidos. Cada año, miles de personas forman filas durante la madrugada para ser los primeros en ingresar a los establecimientos y aprovechar rebajas únicas.



Fecha del Black Friday y el Amazon Prime Day



El Amazon Prime Day se había realizado en julio cada año, pero por la pandemia de Covid-19 este 2020 se retrasó al 13 y 14 octubre.



El Black Friday se lleva a cabo anualmente, el cuarto viernes de noviembre, un día después del Día de Acción de Gracias, y marca el inicio de la temporada de compras navideñas.



Acceso a las promociones



Durante el Viernes Negro están disponibles miles de promociones en casi todas las tiendas físicas y electrónicas de los Estados Unidos, con diferentes tipos de rebajas, sin ninguna membresía.



El Prime Day es exclusivo para los usuarios que pagan la suscripción al servicio de Amazon.



El costo de la membresía mensual es de 99 pesos mexicanos y la anual de 899 pesos. Incluye envíos gratis; películas, series, música y juegos.



Modalidad de compra



Las promociones del Prime Day son exclusivamente a través del sitio web o la aplicación de Amazon y no se puede acceder a ellas en establecimientos físicos.



El Black Friday nació décadas atrás en los comercios físicos, cuando no existían las tiendas en línea. Esta tradición se conserva aunque también se ofrecen descuentos por la vía electrónica.



¿Es mejor el Prime Day o el Viernes Negro?



Esto depende de los gustos del cliente al momento de comprar. Hay personas que prefieren ver físicamente los productos antes de adquirirlos y para ellos es mejor el Black Friday, mientras que a otras no les agradan los tumultos y le gusta que todo llegue hasta la comodidad de su hogar, así que su mejor alternativa es el evento de descuentos de Amazon.



En cuanto a promociones, el Viernes Negro tiene una mayor variedad de tiendas con descuentos, pero el Prime Day cuenta con los mejores descuentos en productos de Amazon como Kindle, Echo Dot y Fire TV.