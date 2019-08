Es México primer socio comercial de EU: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México es el primer socio comercial de EU y dijo tener confianza en la aprobación del T-MEC, luego de ser cuestionado por la rispidez por las últimas lecturas de calificadoras y empresarios."La información que tengo es que ya México es el primer socio comercial de Estados Unidos y les tengo que decir también que ha crecido mucho el comercio exterior, y eso no es más que confianza independientemente de otras circunstancias que se están realizando", aseguró el Mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional."(Tenemos) muy buena conversación en muy buenos términos, tienen mucha confianza en México, avanzan para llegar con Hacienda a acuerdos financieros y fue muy agradable la plática con su representante", agregó en referencia a su reunión con John E. Waldron, presidente y director del banco de inversión Goldman Sach.Asimismo, López Obrador aseveró que pese a las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, el peso se ha mantenido fuerte."Ahora que existe esta confrontación comercial por aranceles por guerra de divisas entre EU y China nuestro peso aguantó, resistió (...) ¿Les digo qué decían los expertos antier o hace 4 días?, que se iba el peso a más de 20 con relación al dólar. Se los puedo probar 'nomás' que, como dicen los abogados no les voy a estar leyendo el artículo a cada rato, pero (había) titulares (decían) que se nos iba a ir a más de 20. Pues no sucedió afortunadamente, pero no pasó, por poquito, pero no paso y ahí esta resistiendo", dijo.Por otra parte, el Presidente manifestó su confianza en la aprobación del T-MEC, lo cual generará mayor estabilidad."Espero que se apruebe el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) y eso nos va a dar mas estabilidad, se va anclar más a la economía para poder resistir incertidumbres, vaivenes, problemas externos una vez que se apruebe el tratado", concluyó.