Es Michel Franco favorito en Venecia; gana premio

Ciudad de México.- La suerte ya está echada en la Mostra de Venecia y la carrera por el León de Oro tocó su fin. A la espera de conocer el fallo del jurado, las películas que suenan como favoritas son Nuevo Orden del mexicano Michel Franco, Nomadland y Dear Comrades! del ruso Andréi Konchalovski.



La decisión final compete solo al jurado que preside este año Cate Blanchett, y que dará a conocer mañana la lista de premiados, pero algunos títulos destacan más que otros entre los comentarios de los periodistas y de los críticos presentes en el certamen.



En las quinielas de la prensa internacional que publica a diario la Mostra, la mayor calificación es para The World to Come, la historia de la noruega Mona Fastvold sobre dos granjeras lesbianas en la América profunda del siglo 21.



Pero seguido viene Nuevo Orden de Franco.



El realizador no ha dejado a nadie indiferente con una cruda distopía ambientada en su propio país en la que los pobres se rebelan en toda su crueldad contra la minoría adinerada bajo la bandera de la revolución y de un nuevo sistema social.







Un puñetazo a la conciencia con la que Franco, este año único latinoamericano en la Selección Oficial, ha puesto acción, osadía y sorpresa a un festival que hasta el momento transcurría con pocos sobresaltos y alegrías.



El cineasta, productor de Desde Allá (2015), con la que Lorenzo Vigas obtuvo el León de Oro, podría ganar con su cinta y seguir así la estela de otros compatriotas suyos como Guillermo del Toro, con La Forma del Agua (2017), y Alfonso Cuarón con Roma (2018).



Franco, quien ya ha sido reconocido en otros importantes festivales, como Cannes, recibió este viernes el Leoncino d'Oro, que otorga el jurado joven del certamen.



Por su parte la actriz Frances McDormand logró este viernes arrancar el aplauso que asistió al estreno de Nomadland, dirigido por la chinoestadonidense Chloé Zhao.



Se trata de la historia de una mujer que, tras quedarse sin trabajo por la última crisis económica, carga un furgón con sus pocas pertenencias y se marcha en busca de oportunidades, en una "road movie" por la costa oeste de Estados Unidos.



También ha sido bien acogida Dear comprades!, el último trabajo de Konchalovsky, mejor director de la Mostra en 2014 por The Postman's White Nights.



La suya es una cinta con ambición de documental sobre la masacre de la ciudad soviética de Novocherkassk en el año 1962, cuando el ejército reprimió a disparos una huelga de trabajadores de una de las principales compañías de locomotoras del país comunista.



Destacable ha sido el doble trabajo de la británica Vanessa Kirby, la princesa Margarita en la serie The Crown.



En Venecia gustó por su interpretación de un trágico parto en Pieces of a Woman, del húngaro Kornél Mundruczó, pero también por su papel en The World to Come.



La que no parece destinada a llevarse el León de Oro es la tríada italiana, a pesar de que la Mostra ha manifestado su deseo más de una vez de ayudar al cine italiano en estos momentos de pandemia.



Padrenostro, crónica autobiográfica del atentado en los Años de Plomo al padre de su director, Claudio Noce, fue recibida por los periodistas con recelos, al igual que Miss Marx, el retrato de Susanna Nicchiarelli sobre la hija pequeña del padre del comunismo.



En cambio, hubo aplausos para Le Sorelle Malacuso, una adaptación de Emma Dante de la exitosa obra de teatro sobre la vida de cinco cándidas hermanas y los derroteros que cada una toma en la vida.