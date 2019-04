Es Muguruza bicampeona en el Abierto de MTY

#Tenis En la final del WTA de Monterrey, Victoria Azarenka se retiró debido a una lesión cuando Garbiñe Muguruza ganaba 6-1 y 3-1.



Después de un año de pesares por malos resultados, Garbiñe Muguruza volvió a sonreír este domingo en Monterrey.Quizá la expresión no fue la de mayor felicidad, y es que la hispanovenezolana defendió su campeonato en el Abierto GNP Seguros al vencer a Victoria Azarenka 6-1, 3-1 con abandono de la bielorrusa por lesión.Sin embargo, este cetro significa mucho para "Mugu", quien después de dos años de magia en los que ganó Roland Garros (2016) y Wimbledon (2017), en el 2018 apenas pudo consagrarse en Monterrey.Y no fue cualquier victoria, el triunfo fue contra Vika, otra ex número uno del mundo, quien en esta semana había mostrado, quizá, su mejor nivel desde que tuvo que abandonar por unos meses el circuito por convertirse en mamá.En la semana, Victoria, doble ganadora del Abierto de Australia, dejó en el camino a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, tercera sembrada y con cuatro títulos en suelo regio, y a la alemana Angelique Kerber, quien partió como cabeza de serie número uno en el certamen.Pese al retiro, Azarenka debe partir de México con positivas reacciones, pues no llegaba a una Final desde hace tres años, cuando dobleteó con los títulos de Indian Wells y Miami.Muguruza extendió a 10 triunfos al hilo su racha en Monterrey, la más grande en su carrera en una misma plaza.Con la coronación de Garbi en Nuevo León y de Madison Keys en Charleston (7-6(5), 6-3 sobre Caroline Wozniacki), se alargó a 16 campeonas diferentes en el mismo número de torneos disputados en lo que va del año.En dobles, las estadounidenses Asia Muhammad y Maria Sanchez se coronaron al vencer 7-6(2), 6-4 a la dupla australiana Monique Adamczak.