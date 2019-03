Es oficial, Friends es la mejor serie de la historia

El medio The Hollywood Reporter publicó una lista con las mejores series de televisión. Y no, no fue ‘Game of Thrones’ o ‘Breaking Bad’. La ganadora es ‘Friends’.Se encuestó a dos mil ochocientas personas de la industria del entretenimiento, incluyendo actores (779), productores (365) y directores (268). Cada uno emitió su voto de manera anónima sobre su serie favorita de todos los tiempos.Este es el resultado:1. Friends2. Breaking Bad3. X-Files4. Game of Thrones5. Seinfeld6. The Soprano7. Saturday Night Live8. I Love Lucy9. Mad Men10. The Simpson11. The West Wing12. Sex and the City13. MASH14. Modern Family15. LostEn mayo del 2004 se transmitió el último capítulo de la serie. Después de quince años sigue siendo uno de los programas más vistos.