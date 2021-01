¿Es Otaku?: Revela Belinda ser fan de One Piece y Death Note

Escuchar Nota

Ya tengo y estoy esperando New Pokémon Snap https://t.co/r7entGR3yX — Belinda (@belindapop) June 21, 2020

"Christian Nodal consiguió que Belinda se volviera otaku y viera 'One Piece'. Ese hombre es todo lo que aspiro a ser", mencionó un usuario.



Christian Nodal consiguió que Belinda se volviera otaku y viera One Piece. Ese hombre es todo lo que aspiro a ser pic.twitter.com/vEP5STGmgx — Alan (@hectoralanmj) January 12, 2021

son, sin lugar a dudas, una de las parejas más famosas hoy en día en México.Ambos cantantes han establecido una relación donde no importa la diferencia de edad ni el 'qué dirán', y lo dejaron claro este 11 de enero, durante el cumpleaños de Nodal, en el que "Beli" lo sorprendió con pasteles de los animes, los que afirma, son los favoritos de ambos.A través de InstaStories,en la misma red social, que aluden al par de famosos animes y personajes emblemáticos de los universos provenientes de Japón.Uno de ellos hace alusión a Ryuk, un demonio que arroja un cuaderno especial para que la persona que lo tenga, pueda escribir el nombre de cualquier otro y matarlo, el famosos Death Note; y Monkey D. Luffy, conocido protagonista de uno de los ya clásicos One Piece.Tras estas fotos,y comenzó a preguntarse si la cantante pop pertenecía a ellos ahora.A ello, le sumaron algunos de sus nuevos looks, digno de cualquier streamer y salieron a relucir sus viejos tuits, en los que asegura que le gusta Pokémon Go y esperaba con ansias el New Pokémon Snap, un título que saldrá para la Nintendo Switch.Ante su amor por el universo del anime, fans de la estrella especulan que su novio Christian Nodal fue quien le recomendó empezar a ver diferentes animes.