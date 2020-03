Es para Fernando Carrillo un distractor el Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Fernando Carrillo ha generado polémica en redes luego de decir que el coronavirus no era algo tan grande.



Durante una entrevista para el programa Hoy, el actor dijo que el Covid-19 podría ser una simple distracción para otros temas.



La cosa no terminó ahí, pues el venezolano agregó que sí se deben tomar medidas preventivas, sin embargo pidió a la gente que no caiga en pánico por esta situación, pues según él pasará rápido.







“Hay que cuidarse, hay que cuidarse la salud, pero no siento que sea algo que nos afecte tanto



“Ya vivimos el H1N1 hace una década más o menos y fue con el epicentro aquí en México (sic). Y esta es otra de las enfermedades o virus que hay que estar alerta y atento, pero no creo que sea para entrar pánico”, dijo.