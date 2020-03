Es personaje de sus cuentos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El escritor Enrique Vila-Matas lleva casi 40 años viviendo junto a uno de sus cuentos, de manera paralela e insospechada. O, quizá, para seguir el juego borgesiano que difumina las fronteras entre la literatura y la vida, podría decirse que Vila-Matas lleva casi 40 años viviendo dentro de uno de sus cuentos.



“Hay cuentos que se introducen en nuestras vidas y prosiguen su camino confundiéndose con ellas”, responde el autor catalán, en un correo electrónico, sobre el que podría ser uno de sus esfuerzos literarios más persistentes: El Día Señalado.



Bosquejado, por primera vez, en el verano de 1982, el relato tiene como protagonista a Isabelle Dumarchey, una joven periodista que, a los 10 años, recibe un extraño presagio de muerte.



Este vaticinio la perseguirá, con mayor o menor urgencia, durante la vida entera, agregando detalles cada vez más estrafalarios a las condiciones de su muerte: ocurrirá un día muy lluvioso de invierno, con ella sedienta, quizá bailando, y en algo tendrá que ver con todo ello la película El Álamo, de John Wayne.



La versión más reciente de El Día Señalado llega a México como un libro independiente, publicado por Nórdica Libros, con ilustraciones de Anuska Allepuz. Como en su primera aparición, el cuento se confunde con la vida de su autor.



“Esa primera versión se titulaba La Danza de la Vida y estaba incluida en Nunca voy al Cine, un libro de relatos. Allí solo contaba la historia –basada en un hecho real, un presentimiento que tuve de niño– de alguien que todos los días 2 de febrero temía que le llegara la muerte”.



“En 2007 retomé el cuento para Exploradores del Abismo mezclando la historia del presentimiento (a la que añadí la presencia fatal del film El Álamo como señal ineludible de la cercanía de la muerte de mi personaje) con un viaje en un autocar de lujo que iba de DF a Veracruz”.



En la batalla interna de la protagonista por evitar que se cumpla la profecía de la gitana, intervienen capítulos de la propia historia de Vila-Matas, como la primera vez que fue a visitar a su amigo Sergio Pitol a Xalapa, trayecto en auto que comparte con su personaje.



“Lo más fuerte de todo fue que un día, hacia 2016, al entrar en la habitación de un hotel rascacielos de las afueras de Veracruz –invitado por la Universidad Veracruzana– la televisión estaba encendida y pasaban en aquel momento el film El Álamo. Y estábamos a finales de enero, muy cerca pues de la fecha fatídica del 2 de febrero”, relata.



Para el ganador del Premio FIL de Literatura y el Formentor de las Letras por el conjunto de su obra, vivir junto --o dentro-- de un cuento es una práctica natural.



“El cuento es un vagabundo, decía una amiga mía. Y pienso que sí, porque además, los vagabundos, como los cuentos, se mueven tanto por el mundo que siempre vuelven”, reflexiona.



“La idea de ir perfeccionando el cuento a través del tiempo la aprendí de Augusto Monterroso porque nunca daba por acabados sus cuentos. Lo de El Álamo tardó en aparecer en mis versiones del cuento, pero estuvo ahí desde mi infancia, no pude olvidarme nunca del mal fario que noté que se desprendía de aquella película, que no fue una película que me gustara precisamente”.



Afecto a los símbolos, presagios y coincidencias que se suscitan en la vida, el libro de Nórdica que este año se distribuye en México señala que su primera edición se terminó de imprimir el 18 de marzo de 2015, en el aniversario del nacimiento de Pitol, quien fallecería tres años después.



“Básicamente lo echo muy en falta (a Pitol). Me gustaba muchísimo su sentido del humor absolutamente extraordinario. Y como escritor me abrió mil panoramas, le debo mucho”, evoca Vila-Matas sobre su amigo.