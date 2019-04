Es posible curar cáncer de sangre sin quimioterapias

La leucemia linfocítica crónica es un cáncer que se desarrolla a partir de los 60 años de edad, a la fecha no se conocen los factores de riesgo que se puedan prevenir, sin embargo se cuenta con tratamientos exitosos que pueden otorgarles mejor calidad de vida e incluso equiparar la esperanza de vida a adultos sin el padecimiento.Lo anterior lo explicó el doctor Javier de la Serna Torroba, especialista en hematología en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, España, quien asistió como ponente principal al Congreso Nacional de Hematología celebrado en Chihuahua bajo la organización de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología.El especialista, en entrevista para El Heraldo de Chihuahua, mencionó que la LLC es un cáncer de avance lento en la médula ósea y la sangre, en el cual los glóbulos blancos llamados linfocitos se vuelven cancerosos y se multiplican de forma anormal. Esta es una de las leucemias más comunes en adultos y representa el 30 por ciento de la incidencia. Las personas diagnosticadas con LLC son más propensos a contraer infecciones, lo que puede llevarlos a la muerte de manera prematura, sin embargo actualmente se cuenta con tratamientos que atacan de manera selectiva a las células malignas. Entre las infecciones más frecuentes se ubican la neumonía y herpes zoster.El doctor está complacido de poder colaborar con médicos chihuahuenses y mexicanos para mejorar la calidad de vida de las personas que han sido diagnosticadas.La LLC es dos veces más común en hombres que en mujeres. Comienza en la médula ósea y de ahí se extiende a la sangre. Una vez que llega al sistema sanguíneo, las células de la LLC pueden esparcirse a otras partes del cuerpo, como los nódulos linfáticos, el hígado y el bazo.Las células anormales desplazan a otros tipos de células en la médula ósea, evitando la producción de glóbulos rojos que transportan el oxígeno, glóbulos blancos normales que atacan las infecciones y plaquetas que son necesarias para la coagulación.Algunos de los síntomas son anemia ocasionada por los bajos niveles de glóbulos rojos, lo que puede causar cansancio, debilidad y dificultad respiratoria; propensión de infecciones debido a la escasez de glóbulos blancos normales; hematomas o hemorragia debido a un bajo nivel de plaquetas; además quienes viven con LLC tienen sistemas inmunes debilitados debido a la propia enfermedad y al tratamiento. Por lo tanto, las infecciones son un grave riesgo y representan aproximadamente el 30-50 por ciento de las muertes relacionadas con la enfermedad.El doctor De la Serna Torroba explicó que se trata de una enfermedad que aparece en personas de entre 60 y 65 años de edad, no existen factores genéticos y ambientales asociados, sin embargo puede ser por lo que hoy se conoce como inmunosenescencia, deterioro de la edad, las células van acumulando alteraciones y algunas proliferaciones clonales, que dan lugar a la LLC. Antes del cáncer se registra la fase de linfocitos clonal no tumoral.Destacó que conforme avance la edad de las personas, se incrementará la incidencia de esta patología.Ante ello recomendó que los pacientes que sea diagnosticado lleven una vida sana, que eviten la ingesta de tóxicos como el tabaco y alcohol. Que se cuiden de otras enfermedades que pudieran haber adquirido por factores genéticos o malos hábitos como es la hipertensión arterial, diabetes, obesidad y enfermedad pulmonar crónica, las cuales complican la situación y conllevan a un riesgo alto de defunción.El especialista en hematología mencionó que anteriormente las personas diagnosticadas no eran candidatos a tratamientos agresivos como la quimioterapia, primero por la edad y segundo porque se incrementaba la tendencia a infecciones.“Hoy en día, gracias a la investigación clínica y el desarrollo de nuevos medicamentos tenemos opciones para tratar bien a los pacientes mayores de 60 años, siempre que su condición física no esté excesivamente deteriorada”, comentó que se disponen de medicamentos que se administran vía oral y no son citostáticos, es decir que no dañan todas las células del cuerpo, sino que dañan de una forma selectiva las células de la LLC.Entre los medicamentos disponibles se encuentra los llamados anticuerpos monoclonales Anti Gd20 entre los que destaca Rituximab, que son proteínas que se aplican vía intravenosa y se dirigen a las células de LLC para favorecer su destrucción. Otra de las opciones es el Venetoclax del laboratorio AbbVie, un inhibidor vía oral.La combinación de estos dos medicamentos ha demostrado alta efectividad, el Rituximab se da por seis meses y luego por 18 meses más se combina con el Venetoclax, en 24 meses están libres de la enfermedad. “Los resultados son eficaces con una ventaja en la reducción o producción de la enfermedad cerca del 80 por ciento”.El especialista compartió con los asistentes al congreso su experiencia en la combinación de los medicamentos para el control de la enfermedad.“Estoy dispuesto a colaborar en cualquier cosa que necesiten los médicos para mejorar en lo posible el control de la enfermedad, así como investigaciones y desarrollo clínico para los pacientes mexicanos”, además agregó que están satisfechos con los resultados, pues considera que se reducirá la mortalidad de manera significativa.