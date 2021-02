¿Es posible el sexo sin amor?

Escuchar Nota

“Desde que el matrimonio tomó el control de la reproductividad por parte de la iglesia, tuvo mucho que ver con la forma en que el sexo se vislumbra, muchas veces atado al amor o a la vinculación afectiva, cosa que es una cuestión forzada porque como hemos visto a lo largo de la historia, el amor no necesariamente acompaña al sexo de una forma pegada”.

“Si hay algo más divorciado en las relaciones es el sexo y el amor, no están pegados, y mucha gente tiende a decir ‘si me caso, ya voy a tener sexo siempre y voy a estar muy enamorado’. Son las expectativas del amor romántico, pero cuando nos casamos no compramos boleto para tener sexo todos los días, ni siquiera es obligatorio”.

“Simplemente son diferentes ganas porque el sexo y el amor tienen que ver con pulsiones personales y emociones muy específicas”.

[email protected]

y autora de la columna “, señaló que el sexo y amor es un tema controvertido y complicado, pues el casarse no obliga a tener relaciones sexuales.Esa visión delestá disociada entre sí, señaló.En una relación el amor y el sexo son importantes, sobre todo porque hay una atracción física y los neurotransmisores nos permiten sentir sexual y afectivamente.Sin embargo, también es una práctica biológica y fisiológica que tenemos que coordinar, porque a veces una persona tiene “ganas” y la otra no y en otras ocasiones los dos tienen “muchas ganas”, el no coincidir no implica que sea malo.El próximo viernes, la sexóloga regalará 10 paquetes de condones y lubricantes a los seguidores de Tele Saltillo. Las personas interesadas deben registrarse en el correo