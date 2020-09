¿Es posible ver la luna de color azul?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una de las fechas más divertidas del año es Halloween. Disfrazarse, pedir dulces, hacer fiestas con los amigos lo hace muy especial.



Y aunque este año será diferente por la pandemia, sí podremos observar un evento espectacular que no se repetirá hasta 2039.



Se espera que una ‘luna azul’ haga su aparición el 31 de octubre de 2020. Esto no significa que veremos al astro de un tono turquesa o añil hechizante, sino que explica cuándo tendrá lugar.



Las lunas llenas generalmente se elevan en el cielo una vez al mes, pero en octubre de 2020 habrá dos: una el 1 de octubre y la otra el 31 de octubre.



DOS LUNAS LLENAS, UNA ES LA LUNA AZUL



Desde hace más de 50 años, siempre que aparecen dos lunas llenas en el mismo mes (aproximadamente cada dos años y medio o tres), la segunda aparición se llama “Luna Azul”.



Hay dos tipos de lunas azules. La que veremos en octubre se refiere a la segunda de dos lunas en el mismo mes en el calendario, un suceso raro. La última luna azul, según esta definición, ocurrió el 31 de marzo de 2018.



Sin embargo, también se le llama luna azul a la tercera o cuarta luna llena en una sola temporada, entre el solsticio y el equinoccio. La próxima luna azul de temporada será el 22 de agosto de 2021.



Aunque se llama luna azul, es prácticamente imposible que la veamos de ese tono. La mayoría de las lunas azules se ven de color gris pálido y blanco. Ver una segunda luna en un mes en el calendario no cambia sus propiedades físicas, por lo que su color sigue siendo el mismo.



No obstante, existen algunas situaciones muy específicas en las que las reacciones químicas en la atmósfera terreste producen un efecto azulado en la luna. Durante la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia en 1883, la luna se vio de tono azul debido a que la atmósfera se llenó de polvo y partículas, resultado de la erupción volcánica.



Es muy poco probable verla de ese color, pero no es imposible.