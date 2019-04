Es primer trimestre de 2019 el más violento

El primer trimestre del año resultó ser el más violento desde que se contabilizan los homicidios dolosos en México.Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojó un incremento del 9.7 por ciento con respecto al trimestre de 2018 al pasar de 6 mil 598 carpetas de investigación por homicidio doloso a 7 mil 242 casos en el primer trimestre de este año.El primer trimestre de 2011, el año más violento por la guerra que declaró Felipe Calderón al narcotráfico, reportó 5 mil 441 carpetas de investigación por homicidio intencional.La estrategia de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de utilizar, nuevamente, más fuerzas armadas bajo una lógica de coordinación, no logró disminuir la violencia en marzo, que registró 2 mil 410 homicidios dolosos, 1.39 por ciento más que febrero, que sumó 2 mil 377 casos.Baja California, Chihuahua, la Ciudad de México, Guanajuato, Edomex, SLP, Sonora, Veracruz y Morelos reportaron alzas de homicidio doloso en marzo.Apenas en Veracruz un grupo armado atacó una fiesta en Minatitlán con saldo de 13 muertos, mientras que Morelos registra ocho ataques a bares con saldo de más de 20 personas asesinadas.El 12 de abril el periodista Jorge Ramos indicó ante el Presidente López Obrador que 2019 se perfila para ser el año más sangriento en la historia"Estamos trabajando; los Presidentes antes no se paraban temprano y delegaban la responsabilidad. Además antes no había una estadística confiable de violencia", expuso el tabasqueño."Hemos controlado la situación según nuestros datos", insistió, "Nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción, que ya no hay", presumió.