Es prioridad funcionamiento total del ISSSTE

Piedras Negras, Coah.- Con el fin de responder a la contingencia por el COVID-19 y brindar más espacios de salud, el municipio de Piedras Negras tiene como prioridad terminar al 100% las instalaciones de la Clínica del ISSSTE, así lo manifestó el alcalde Claudio Bres Garza.



En este sentido, explicó que ya se han coordinado con el gobierno federal y estatal, ya que además acelerar el proceso de construcción, también se quiere revisar los espacios disponibles para su uso inmediato.

Por lo anterior, Bres Garza indicó que esto se convierte en prioridad por lo que no se descarta una apertura en los próximos días.



"Esto como muchos otros hospitales se convierte en prioridad, no puedo confirmarles pero se trabaja a marchas forzadas para que en cuestión de días, quizás no más de una semana ya esté abriendo sus puertas”, declaró.



Finalmente, informó que personal del ISSSTE vendría a Piedras Negras para inspeccionar la situación actual del nosocomio, y así determinar las opciones que se tienen en cuanto a su apertura y equipamiento.