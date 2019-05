Es prioridad garantizar a los laguneros el consumo de agua: Armando Guadiana

El Senador Armando Guadiana estuvo de gira por la Región Lagunera y visitó el Ejido Coyote para asistir a la inauguración de la ampliación del tramo lateral secundario del Canal Sacramento, cuyo monto de inversión fue de más de 8 millones de pesos.El también Presidente de la Comisión de Energía, acompañó a Jesús Contreras Pacheco, anfitrión del mencionado evento; a la alcaldesa de San Pedro de las Colonias, Patricia Grado Falcón; Jonathan Ávalos Rodríguez, presidente Municipal de Francisco I Madero; y el Doctor Horacio Piña Ávila, edil de Matamoros; así como diversos Comisariados Ejidales de la Región Laguna.En esta región el canal Principal Sacramento, el cual tiene una longitud de más de 50 kilómetros y recorre desde Gómez Palacio, Durango hasta el ejido Santa Eulalia, de San Pedro de las Colonia, de los cuales 36 kilómetros son del módulo de riego 017, cuyo Presidente es Jesús Contreras Pacheco.En coordinación con la CONAGUA inauguraron un nuevo módulo de agua que beneficiará a los ejidatarios de la zona. Guadiana reconoció que este problema no tendría que haberse engrandecido, pues no se hubiera requerido de mucha inversión para resolverlo: “Me duele saber que se tiene problemas que no son de mucho dinero y que deberían de estar resueltos desde hace varios años”, destacó.Asimismo, reiteró que el manejo de los recursos públicos debe de ser transparente, pues ha sido una de las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Necesitamos manejar las cosas sin corrupción, que sea lo más equilibrado y armónico posible entre todos los usuarios, tanto ejidatarios y pequeños propietarios”.El Senador Guadiana finalizó diciendo que se trabajará en una amplia coordinación con los tres niveles de Gobierno para garantizar el consumo de agua para todos los habitantes de la Región Lagunera de Coahuila y Durango: “será una prioridad trabajar en solucionar el grave problema de Agua en la Laguna, será nuestra principal tarea de aquí en adelante y en los próximos días nos reuniremos con la titular de CONAGUA para formalizar este tema”, expresó.