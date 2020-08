Es puro cuento la salida de Macías para Europa

Escuchar Nota

Cd. de México.- Mucho ruido y pocas nueces. Desde hace meses se ha hablado de la salida de José Juan Macías al futbol europeo, se le ha vinculado con varios equipos, pero la única realidad es que al escritorio del Guadalajara no ha llegado ninguna propuesta firme por el delantero.



El técnico del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, desde que llegó al redil preguntó por la situación del goleador y la dirigencia le notificó que solamente han escuchado rumores, que en ningún momento alguien se les ha acercado para poner un equipo real, así como una propuesta por los derechos del jugador.



En la charla que ha tenido personalmente Vucetich con Macías, el delantero le ha dejado claro que tampoco tiene propuesta concreta, que su mente está en Chivas, en hacer goles para poner su granito de arena, con lo cual espera que le alcance a llevar al equipo a cumplir los objetivos trazados.







El agente de JJ se está moviendo, pero no ha podido darle a Chivas, de los equipos que se han mencionado, algo por escrito y la dirigencia ha adoptado una postura: que en este torneo el delantero no salga bajo ninguna circunstancia, que en caso de llegar una propuesta firme, la analizarán, pero para que al final del torneo se reporte con su nuevo club.



Con este tema que la directiva le ha clarificado a su técnico, “El Rey Midas” planea todo el campeonato con su goleador, de quien espera hacerlo brillar con la sociedad que haga con Alexis Vega.