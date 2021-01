Es Saltillo epicentro de la pandemia, en pico el número de decesos y contagios

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. En pleno semáforo rojo, Saltillo se convierte en el epicentro del Covid-19 en Coahuila, al concentrar una tercera parte de los nuevos contagios y decesos en la entidad.



Mientras que en los filtros sanitarios, oficiales de Tránsito están retornando una centena de regiomontanos al día, los bares de Venustiano Carranza, Pedro Figueroa y del Centro Histórico operaron con normalidad, llenos de parroquianos a los que les resultó más urgente socializar y tomar unas cervezas, en lugar de atender las recomendaciones y quedarse en casa.



Tan solo durante la última semana se han registrado 63 decesos por coronavirus en Saltillo, 42 hombres entre los 29 y 88 años, y 21 mujeres entre los 23 y los 85 años.







Ayer, la Secretaría de Salud reportó 375 nuevos casos de SARS-CoV-2 en el estado, de los cuales 108 se registraron en Saltillo, mientras que, de 32 defunciones en el total estatal, 10 corresponden a nuestra ciudad.



El segundo lugar en nuevos contagios es Torreón, con 57 casos, 47% por debajo de Saltillo.



Torreón también ocupa el segundo lugar de casos activos, con 437, mientras que la capital coahuilense reporta 727 activos, 68% de diferencia.



Por lo que toca a hospitalizados, nuestra ciudad tiene 210 camas Covid con paciente, lo que equivale a 48.6% de ocupación. El nivel no se ha disparado debido, en gran parte, al incremento de camas que se tuvo en las últimas semanas.



Pese a las preocupantes cifras, en un recorrido realizado la noche de ayer por bares y restaurantes de la ciudad, se pudo comprobar la alta afluencia de clientes socializando con normalidad.









Regresan a regios



En el filtro sanitario que se ubica en Ramos Arizpe, en la carretera Monterrey-Saltillo, los agentes no están retornando a nadie, solo se limitan a detener a algunos vehículos para la toma de temperatura y entregar cubrebocas a quien no tiene.



En la misma viabilidad, entrando a Saltillo, allí sí han estado retornando a regiomontanos que no justifican su ingreso a la ciudad.



Según los agentes de Tránsito de la unidad M-1435, por jornada se están regresando poco más de una centena de vehículos, sobre todo al mediodía, que es cuando se da el mayor flujo, para lo cual una patrulla que se ubica a un costado de Pemex los escolta para que se retornen.