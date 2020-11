Es Saltillo ‘puerta de Tierra Afuera’

Escuchar Nota

“Es importante tener un pie en el planeta, en la globalización, pero el otro muy firme en tu cultura local. Estas cosas tienen que ver con la identidad. La cultura como elemento de arraigo”

En el México colonial, el término camino real era un sinónimo de lo que ahora llamamos carretera federal, una vía para facilitar el comercio e intercambio de bienes, al igual que el transporte de personas.Siendo Saltillo la ciudad más antigua del norte, y, por ende, pieza clave en la historia de la comercialización y desarrollo nacional,No obstante, esconde sus propias joyas, como la plata que yace en los montes de Zacatecas y los coloridos sarapes elaborados en Saltillo., en entrevista a Zócalo. “Vamos a encontrar relaciones insospechadas entre, por ejemplo, Nuevo México y Saltillo. De repente nos vamos a topar con indios tlaxcaltecas que van a Nuevo México y, de alguna manera, revolucionan la manera de hacer sarapes”., pues el Camino Real de Tierra Adentro, especialmente el tramo norte, fue “una de las columnas vertebrales donde se articulaba el comercio, la llegada de colonizadores, conquistadores, muebles, pinturas, esculturas, retablos, ideas, revoluciones, etcétera”, indicó el historiador. “Saltillo es un punto importante de abastecimiento y de remuda de caballos. Es, además, un lugar de distribución de mercancía: la gran feria de Saltillo. Aquí se distribuían cosas que venían desde China y desde las Filipinas”., tanto de norte a sur como de sur a norte, en una región de constante movimiento cultural que la dotó de una identidad propia.Es cierto, somos muchos nortes. Hay variedades regionales, pero somos parte de una sola cultura”, detalló Villarreal., así como ponentes de Estados Unidos y España. Esto con la finalidad de crear un contexto nutrido de la situación del país en el pasado., mientras que la segunda mesa, que se efectuará mañana, tratará Los Habitantes Originales, Un Mundo Aparte.En cambio,En la cuarta mesa se hablará de Las Mentalidades: Territorio y Sociedad en la Visión Indígena, cuya fecha es el 21 y 22 de noviembre.La última mesa, que tendrá lugar el, pues indicó que “no ha sido debidamente estudiado, apenas estamos empezando los estudios. Hace como 10 años hubo un coloquio, aquí también en Saltillo, pero no hubo una continuidad. Ahora, retomamos el tema., puntualizó Villareal, quien espera que con el conversatorio el norte pueda “revalorar nuevamente lo que tenemos, no podemos darnos el lujo de olvidar quiénes somos. ¿Qué le vamos a aportar al mundo? Lo local. No podemos tener una cultura universal sin tener otro pie en las raíces”, finalizó.