Es Saltillo una ciudad infectada; registra Implan mil 376 casos activos

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Un estudio elaborado por el Instituto Municipal de Planeación (Implan) advierte que no hay sector ni colonia de Saltillo que se encuentre libre de contagios por Covid-19.







El documento, que se elaboró en fechas recientes y se puso a disposición del Subcomité Técnico Covid-19 Región Sureste, muestra datos de contagios activos y, de acuerdo con fuentes enteradas, se elabora en coordinación con la Secretaría de Salud.



Por lo menos mil 376 casos activos de Covid-19 son los que registra el Instituto Municipal de Planeación en el mapa de calor y están repartidos en 89 colonias de Saltillo. Cabe aclarar que el estudio no detalla la metodología empleada ni el periodo en que se aplicó la medición.



En las filminas que forman parte del estudio de “georreferenciación de casos de SARS CoV-2 en las colonias” entregado a la Secretaría de Salud, se advierte que la Zona Centro, colonia 25 Muguerza (sic), Oceanía, Mirasierra y Morelos son las que más contagios registran, con 148, 89, 44, 42 y 39, respectivamente.



También se encuentran registrados los sectores Fundadores, Bellavista, Lomas de Lourdes, Las Teresitas, fraccionamiento Urdiñola, Saltillo 2000 y Satélite Sur, con 37, 35, 33, 32 y 31 casos.



Valle de las Flores tiene 27, Lomas del Refugio 20, La Madrid y Zaragoza 19, Real del Sol 18 y Brisas Poniente, Federico Berrueto Ramón y Vista Hermosa 15 casos cada uno.



Le siguen la colonia Del Valle, Ignacio Zaragoza y Zapalinamé que, en conjunto, suman 39 casos más 13 que no fueron identificados en alguna colonia.



El listado continúa con las colonias Antonio Cárdenas, Los Rodríguez, Miguel Hidalgo y Privada La Torre, cada una con 12 casos de Covid-19, mientras que ampliación 26 de Marzo, Balcones de Morelos, Bonanza, Cerro del Pueblo, Chapultepec, Colinas de San Francisco, Girasol, Latinoamericana, Magisterio, Parques de la Cañada, República Oriente, Satélite Norte, Topochico y Villas de San Lorenzo tienen 11 cada una.



Las 47 colonias restantes registran de 10 a cinco casos cada una, y entre ellas se encuentran Brisas, San Patricio, Ampliación Morelos, Colinas del Sur, Agua azul y Alpes Norte.