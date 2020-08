¿Es seguro utilizar el transporte público durante la pandemia?

Escuchar Nota

No es completamente seguro viajar en vehículos comunitarios a menos de que no sean sanitizados con frecuencia.Esto supone que la mejor forma de minimizar su expansión en el transporte público y en otros lugares es llevar cubrebocas y mantenerse a unos dos metros de los demás, según los expertos.En todo el mundo, los sistemas de transporte exigen a sus usuarios queEl cumplimiento de las recomendaciones puede variar, especialmente a medida que aumenta el número de viajeros y los trenes y autobuses se llenan de nuevo. Pero hay otras medidas para hacer que esos viajes sean menos peligrosos.Lossugieren viajar fuera de las horas punta, evitar lugares concurridos en las estaciones y dejar filas vacías entre los asientos cuando sea posible.Se cree que las superficies suponen también un riesgo, aunque en un grado menor, y en el transporte público se están utilizando una amplia variedad de técnicas de limpieza.han experimentado con luz ultravioleta que mata los gérmenes mientras que Hong Kong ha desplegado un robot que rocía peróxido de hidrógeno. En Nueva York, el metro cierra durante la noche para limpiar los trenes.Aún así, lospiden que, si se puede, se evite tocar superficies como los tornos de entrada o los pasamanos.Por ahora hay mucho por saber acerca del virus y de cómo se propaga, pero los expertos destacan que todavía no ha habido ningún gran brote ligado al transporte público.- Si es posible evite el uso de bancas o parabuses.- Desinfecte su manos antes de subir.- Porte mascarilla y asegure que cubra boca y nariz.- Porta cubrebocas antes, durante y después del uso del trasnporte.- Mantener ventilación constante.- Mantener la mayor distancia posible entre otras personas y evitar el sobre cupo.- Procurar no hablar, así se evita la dispersión de partículas.- Preferentemente pagué con dinero exacto.- Tocar lo minimo posible las superficies.- No tocarse la cara.- Utilizar lo menos posible aparatos electrónicos.- Al llegar al destino desinfectar manos con gel antibacterial o, preferente, lavarlas con jabón.Con información de la CDC