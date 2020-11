‘Es sicópata Javier Corral’: Alejandro Gutiérrez ante declaraciones

Escuchar Nota

“Él midió más el timing político electoral y también como cortina de humo, porque esto lo iban a resolver así; yo no esperaba ni que fuera tan ingenuo para pensar que su tribunal, que sus magistrados fueran a absolverme, a decir que el Gobernador estaba mal y que yo iba a quedar absuelto, y menos cuando no existe ningún daño, porque en el caso que hablamos se regresó el monto no ejercido de los servicios prestados, que son alrededor de 720 mil pesos más IVA”, expuso.

“Los tiempos políticos lo han orillado a tomar medidas extremas para tratar de revivir campañas y aspiraciones políticas con nulas posibilidades de éxito o, al menos, lograr una partida menos indigna, aunque sinceramente dudo que lo logre”.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez reviró a lo dicho por el Gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral:En entrevista para Grupo Zócalo,, en un intento por desviar la atención pública sobre las indagatorias de la Seido por desvío de recursos, en pleno inicio del proceso electoral y cuando los números no favorecen a quien pretende impulsar como sucesor.Explicó quesobre un recurso de apelación que presentó, alegando su inocencia en el caso de peculado en perjuicio del erario de aquella entidad, para supuestamente financiar campañas del PRI.Gutiérrez señaló que el recurso correspondiente lo promovió hace año y medio, y si bien es cierto pudo anticipar el desenlace, dado que los magistrados, le sorprendió que el fallo se haya dado después de un año y menos después de que presentó la promoción.Lo que sigue, señaló, es, en donde Corral no tiene control”.Gutiérrez, quien asegura se encuentra en su residencia de Saltillo,y confía en la justifica federal para demostrar su inocencia., como es su costumbre; es un hombre desequilibrado mentalmente. Lo definiría como un sicópata”, recalcó.En un comunicado, Gutiérrez Gutiérrez aseguró que, contraria a los principios básicos que rigen tanto el sistema penal acusatorio, del que se sienten orgullosos pioneros, y la aplicación de criterios propios de sistemas inquisitivos, no de verdaderos estados de derecho”., en los cuales “se investiga y procesa a quienes les resultan incómodos, a opositores políticos o a quienes, como a mí, no nos prestamos a recibir criterios de oportunidad arbitrarios, a cambio de pregonar falsedades en contra de terceros”.EL exdiputado federal del PRI, dijo que, d, obstrucción de la justicia, uso indebido de las fuerzas policiacas, audiencias sin presencia del imputado, actuaciones de juzgadores a modo, sentencias sustentadas en pruebas ilícitas, ‘testigos’ que declaraban lo necesario para evitar ser enjuiciados, y más ilegalidades”.Sin embargo, refirió que, “pues es evidente que ha fallado inexorablemente en garantizar al pueblo de Chihuahua el acceso a una vida digna, segura y libre de riesgos que pongan en grave peligro su salud.Según una nueva resolución judicial, el exsecretario general adjunto del PRI,por el delito de peculado agravado.El Mandatario chihuahuense informó ayer que uny revocó una pena impuesta de tres años que le había sido impuesta, así como el beneficio de la libertad condicional.El magistrado que dictó la nueva sentencia, indicó Corral, diopara ser recluido en el penal. En caso de no hacerlo, advirtió, se le considerará prófugo de la justicia.En mayo de 2019, un Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a tres años de prisión a Gutiérrez tras haberlo halladoen perjuicio del erario de Chihuahua.En aquella ocasión se le otorgó una condena condicional y se le compurgaron 8 meses y 25 días que había permanecido encarcelado, debido a que devolvió el dinero.Corral subrayó que ahora se le impusieron seis años de prisión sin beneficio legal alguno.Con información de Agencia Reforma