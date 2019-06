‘Es soberbia justificación de AMLO sobre titular del INM’

El líder parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, calificó de “inmadura, soberbia e irrespetuosa” la justificación que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio sobre la inasistencia del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, a una reunión de trabajo con los legisladores.El funcionario canceló el jueves de última hora su presentación ante comisiones en el Palacio de San Lázaro con el argumento de que debía atender una “llamada de emergencia”. Interrogado en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo:“No me planteó eso, me imagino, es que anda ocupadísimo, no quiere decir que los diputados no trabajen, pero Garduño sí está trabajando; entonces, a veces tiene uno que optar, porque hay quienes están en la politiquería y se tienen responsabilidades”.Romero Hicks afirmó que el presidente se equivoca y falta al respeto republicano.“El señor presidente se equivoca y falta al respeto republicano, somos un Poder Legislativo, no un querer legislativo. Estaba acordada la entrevista y es inadmisible que minutos antes haya este tipo de reconsideraciones (…); la respuesta del presidente es inmadura, es soberbia y es irrespetuosa de la colaboración de poderes”, reviró.El legislador lamentó, en ese contexto, que el gobierno federal haya admitido la renuncia de un funcionario con el prestigio y el conocimiento de Tonatiuh Guillén del INM, para nombrar en su lugar al ex encargado de las prisiones federales, Francisco Garduño.Advirtió asimismo que existen los mecanismos para citarlo a comparecer ante el Legislativo, aunque apeló a que el ahora responsable de la política migratoria desista de la soberbia y acepte la invitación a la reunión de trabajo que había sido pactada.