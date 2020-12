Es tiempo de desarrollo en el sureste mexicano: López Obrador

Escuchar Nota

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es tiempo del sureste mexicano para que se pueda emparejar en el crecimiento y desarrollo que tiene el resto del país, debido a que por décadas estuvo abandonado por los gobiernos pasados que ni siquiera volteaban a verlo para robar.Durante la Supervisión de obra del Tren Maya Tramo 1 Palenque-Escárcega, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, en las administraciones pasadas, no les interesaba voltear a ver el sureste, prueba de ello es que no privatizaron algunas líneas de Ferrocarril.Dijo que, en los últimos 40 años, el sureste no creció, porque hubo estados que, en vez de crecer en lo económico, decrecieron; “mientras en el centro hubo crecimientos del 4 por ciento anual y en el norte hasta del 6 por ciento”.El Ejecutivo Federal, agregó que en todo el sureste lo que se produjo en las últimas décadas fue el turismo, como fue el caso de Cancún en la Riviera Maya que comparó, como una isla en el norte de Quintana Roo.“Ahora es tiempo del sureste que merece un impulso para que se pueda emparejar después de tanto abandono, se puede medir este rezago de distintas formas en las vías de comunicación que no tiene el sureste si se compara con el centro y con el norte del país”.Enfatizó que esta obra del Tren Maya será para el beneficio de las poblaciones y comunidades del sureste mexicano, lo que ayudará a facilitar la comunicación entre varios estados del país.Con información de Excélsior