Es turno de Sebastián de volver a la acción

Saltillo, Coahuila-. Se reanuda la actividad de los arqueros coahuilenses en la Online Archery Cup of the Americas, y el día de hoy en punto de las 10:00 horas entra en acción Sebastián García, quien encarará la ronda de Cuartos de Final del arco compuesto varonil ante el salvadoreño Roberto Hernández.



El arquero monclovense tendrá un duro desafío en su primer match de este certamen, ya que enfrente estará el medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, además de ser ganador del metal dorado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



No obstante, Sebastián García cuenta con amplia experiencia en los últimos años, ya que en su palmarés figuran las medallas de oro en individual compuesto y parejas mixtas del Campeonato Mundial Juvenil de Tiro con Arco celebrado en Madrid, España, en el 2019.



En caso de obtener la victoria, el representante de Coahuila esperará en semifinales al ganador del duelo entre el mexicano Miguel Becerra y el colombiano Sebastián Arenas, dicha fase se efectuará el 30 de septiembre, mientras que los duelos por las medallas están programados para el 1 de octubre.