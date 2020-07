Es un engaño, me acusó de abandono: expareja de magistrado saltillense

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Después de que, Roberto Isaac Sánchez Cervantes iniciará por medio de engaños los trámites de divorcio y dejará en la calle a Naxhiely Guzmán Velasco, la madre de familia denunció que lleva varios meses sin poder ver a sus tres hijos, pues su expareja, se quedó con la custodia temporal y la limitaron a convivencia electrónica.



“Él me puso una demanda y solo dijo que abandoné el hogar, cuando no lo abandoné, no fue abandono de hogar y pues nada más porque quería divorciarse… El puso de que la convivencia fuera por medios electrónicos, pero, pues qué convivencia es cuando mi niña tiene un año, esa no es convivencia, ni con los mayores, nada más es hablar un minuto, lo que se tarda en el teléfono y ya no le hacen caso, ellos no tienen esa confianza de tener el teléfono y agarrarlo para platicar”, detalló Naxhiely Guzmán.



Naxhiely jamás se imaginó que tras siete años de matrimonio tendría que enfrentarse a estos problemas, donde asegura que su ahora expareja, además de acusarla injustamente por abandono de hogar cuando visitó a su familia en el mes de abril, está haciendo uso de sus influencias como magistrado en el Segundo Tribunal del Poder Judicial, para verse favorecido en el proceso de custodia de sus hijos.







‘Me dejó en la calle’



“En ningún momento fue abandono, él me dijo que estaba de acuerdo con que yo me fuera unos días con mi hermana a Chihuahua, en ningún momento fue mi intención dejar la casa, dejar los niños, de hecho, vengo con cinco cambios, tres pantalones y tres blusas”, dijo.



“A base de mentiras, le dieron la custodia de los niños, tenemos tres niños de 5, 4 y 1 año, me quitó la custodia, me dejó en la calle, sin dinero, él fue el único que trabajó durante el matrimonio, después de que nació el primer hijo, él se dedicó a trabajar y yo me dediqué al hogar”, lamentó Naxhiely.



La madre de familia ha buscado sin éxito ayuda en diversas instancias, e incluso interpuso una denuncia ante la Fiscalía y ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres por violencia familiar y de género, por ello, optó en hacer público su caso, para que las autoridades le brinden la ayuda necesaria para estar al lado de sus hijos, desafortunadamente los juzgados familiares se encuentran en periodo vacacional y su caso se revisará hasta dentro de dos semanas.