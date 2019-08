Es un gasto excesivo laboratorio: Guevara

Ana Guevara, directora de la Conade, confirmó que el cierre del Laboratorio de Control y Prevención del Dopaje que administra el organismos fue debido a que era insostenible su operación."No es costeable para México, es un gasto excesivo, sí estamos interesados en luchar contra el dopaje y seguir en esta dinámica de colaboración internacional y trabajar con la Agencia Mundial Antidopaje, pero es un tema que no podemos seguir sosteniendo", declaró.Indicó que se necesitaban arriba de 35 millones de pesos anuales para operarlo y asumió que la decisión de cerrarlo fue suya más no del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador."Las cosas han cambiado muchísimo desde que se creó el Laboratorio, sigue saliendo mucho más barato enviar las pruebas. Mi solicitud para WADA fue que sacáramos el laboratorio de la Conade, pero me piden dos años para poderlo hacer, dos años pagando esa cantidad."Vamos a buscar cuáles son los mejores precios. Hay aparatos que ya no funcionan y la composición salía muy cara", explicó la directora de Conade que se encuentra presenciando los Juegos Panamericanos de Lima 2019.Los técnicos que trabajaban dentro del Laboratorio serán despedidos y la Agencia Mundial Antidopaje determinará a qué laboratorio se irá el banco de muestras y establecerá el protocolo para el traslado.Respecto al anuncio de AMLO sobre la sorpresa que le tiene a los atletas mexicanos después de su participación en Lima prefirió dejarla en suspenso."Vamos a esperar que él dé la sorpresa, esperemos que sea algo que motive a los atletas y ojalá los motive para ir a Tokio", dijo.