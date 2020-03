Es un ‘hombrezote’: Belinda cuenta lo feliz que la hace Yahir

Escuchar Nota

“Él es un tipazo. Yo estoy feliz de estar con él. Tenemos muchísima química, no solo nosotros, todos. Hemos formado una familia; porque el teatro es eso, formar una familia, trabajar en equipo, apoyarnos entre todos", dijo la cantante en una entrevista para el programa La Taquilla.



“Trabajamos juntos en ‘La Voz’. Y, bueno, pues es un hombrezote, ni modo de que no tenga química con él", dijo entre risas la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Maria Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 7 de Feb de 2020 a las 3:56 PST

Aunqueniegan que exista un romance entre ellos, los rumores cada vez son más fuertes.La que ha dado pie para esto ha sido Belinda, ya que en reiteradas ocasiones ha dicho lo feliz que se siente de trabajar con Yahir. Según ella, entre los dos ha nacido una gran química; misma que se dio cuando trabajaron juntos en un proyecto para TV Azteca.Ahora la cantante nuevamente reveló lo feliz que se siente de estar al lado de Yahir, a quien considera un gran tipo.Y eso no es todo, parece que Belinda también se ha dado cuenta de lo atractivo que es su compañero de obra de teatro, quien interpreta a Mario en el musical ‘Hoy No Me Puedo Levantar’.