Es un naco: Carlos Albert a Miguel Herrera por no usar tapabocas

El director técnico del América, Miguel Herrera, fue duramente criticado por el comunicador Carlos Albert, quien le recriminó haber violado los protocolos de sanidad en la Copa GNP por México al salir al área técnica sin tapabocas, a pesar de que el reglamento lo obliga a utilizarlo en todo momento."Lo voy a decir, a mí me cae bien y le tengo cierto afecto, pero es un naco y que se ponga el saco el que quiera y que se ofenda el que quiera", dijo Carlos Albert en una transmisión del programa Reacción En Cadena."Miguel Herrera, con lo que hizo, acaba de demostrar una vez más que tiene cero educación, que tiene cero idea de lo que es una figura pública y que el tipo no merece mucho respeto. Es increíble el pésimo ejemplo que mandó", añadió.El periodista también pidió a la directiva del América que sancionen al entrenador, pues los representa "haciendo estas estupideces", recordando que los protocolos de seguridad contra el covid-19 lejos de ser un gusto, es una necesidad ante una pandemia "que está cobrando vidas".América tendrá acción de nuevo en la Copa GNP por México el sábado 11 de julio, cuando se midan a Cruz Azul en la cancha del Olímpico de CU.​