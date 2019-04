Es un sacrilegio decir que Messi es Dios: papa Francisco

El Papa Francisco sobre Leo Messi: pic.twitter.com/soPqnkfuBy — Esquema Fútbol (@FutbolEsquema) 1 de abril de 2019

"Messi es dios", es una frase que se suele escuchar entre los fanáticos del fútbol ante cada toque de magia del astro rosarino. La devoción que genera el delantero del Barcelona es tal, que se suelen usar esos términos para referirse a su talento con la pelota.Los goles, las gambetas, los pases precisos y toda su batería de recursos fenomenales hacen de Messi uno de los deportistas más adorados de la historia y, muchas veces, no alcanzan los adjetivos para calificarlo.En su rol de máxima autoridad de la iglesia católica, el papa Francisco se refirió a esta forma que tiene los hinchas definir a "La Pulga". "Usted que los conoce a los dos, ¿es un sacrilegio decir que Messi es dios?", le preguntaron al Sumo Pontífice en la entrevista realizada por el programa español "Salvados"."En teoría, es un sacrilegio. No se puede decir eso. Yo no lo creo. ¿Tú lo crees?", respondió el Papa, y le dio el pie al periodista para contestar (con una sonrisa en su rostro): "Yo sí".Luego de esa afirmación del entrevistador, Francisco reiteró: "Yo no". Y argumentó: "La gente dice dios, yo te adoro…Adorar, solamente a dios. Son expresiones de la gente: 'Este es un dios con la pelota en la cancha'. Son modos populares de expresarse".Finalmente, ante la consulta sobre si Messi juega bien, el papa reconoció los méritos del futbolista, pero fue tajante: "Claro que sí, da gusto, pero no es dios".