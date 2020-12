Es una canción alegre, intepretada espectacularmente, que nació de un intento de suicidio

Escuchar Nota

Seguro la has escuchado alguna vez. La canción que comienza con unos sintetizadores que al ritmo de la batería y un grito animoso parecen introducirnos a una melodía feliz. Se trata de, la canción más famosa de la bandaque encierra una historia paradójica acerca del suicidio.Jump ha sido tan trascendental para la cultura popular que recientemente fue utilizada en la película que reúne el mayor número posible de elementos de la cultura pop:deAdemás, es utilizada en distintos eventos deportivos. Por ejemplo, suena cada vez que el A.C. Milán marca un gol en San Siro. Mientras que elde Marseille en Francia también la usa para darle vida a su estadio.Por esta razón, muchos especialistas consideran que Jump es una canción que suena mucho por la radio, el cine y los deportes como canción de rock casi popero; pero, en realidad habla sobre el suicidio.LA CREACIÓNEn 1983 Van Halen era conocida como una de las agrupaciones más populares de. Llevaba poco más de 10 años en la escena pública desde sus orígenes en Pasadena, California., reconocido por muchos como el cerebro de la banda, llevaba tiempo probando varios instrumentos para el nuevo material.Un poco cansado por el clásico estilo hard rock de la banda, Eddie experimentó con los sintetizadores; pero más pronto que tarde el resto del grupo descartó sus propuestas con ese instrumento. Una de esas melodías fue el intro deLa propuesta de los sintetizadores había quedado empolvada por el desdén de la banda a abandonar su estilo hard rock. Pero, para el productor discográfico Ted Templeman habría que aprovechar de alguna manera el concepto de los sintetizadores.Templeman había escuchado el intro de. Le parecía similar a esos tonos pegajosos y poperos que conquistaban la radio. Y estaba seguro que los sintetizadores serían el hit de la época. No dudó y le pidió al vocalista de la banda,, escribir la letra de esa canción empolvada.Lee Roth, sin embargo, ya tenía algo escrito. Eran unas estrofas que el vocalista había sacado de su mente después de un curioso incidente que le revolvió las ideas.Ah, ¿no me ves aquí parado?Estoy apoyado contra la máquina de discos (gramola),No soy lo peor que has visto,ah, ¿no sabes a lo que me refiero?Cariño, ¿qué tal te ha ido?Dices que no sabes,pero no lo sabrás hasta que no empieces.Así que, ¿no me ves aquí parado?Estoy apoyado contra la máquina de discos.No soy lo peor que has visto,ah, ¿no sabes a lo que me refiero?veía la televisión. Tumbado en su sofá, el músico dejó a un lado el ritmo presuroso de la banda y se dio un respiro para descansar. Pero, al ver las noticias se percató de un hecho sumamente particular: un sujeto intentaba saltar desde una ventana en un piso bastante alto de un edificio enEl intento de suicidio era todo un espectáculo. Había policías, bomberos, cámaras de televisión y chismosos. Todos ellos gritaban al hombre que no saltara. Desde su casa David Lee Roth empezó a gritar ¡salta! ¡Salta!