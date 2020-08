Es una locura el trato que Barcelona le ha dado a Luis Suárez: Ruggeri

Escuchar Nota

Barcelona.- La situación de Luis Suárez en el FC Barcelona es uno de los grandes temas de la actualidad blaugrana. Tras la llamada de Koeman al delantero, comentándole que no cuenta con él, ya han surgido algunas voces para criticar la gestión del equipo de la Ciudad Condal al respecto.



Ruggeri califica de locura el trato a Suárez



El que fuera campeón del mundo con Argentina en 1986, Oscar Ruggeri, ha criticado de forma dura la actitud del cuadro barcelonista y la calificó como "locura". "Es una locura lo que están haciendo", expresó en '90 minutos de fútbol, de Fox Sports.



"Así no se patea el hormiguero, vos lo tenés que llamar y hablarlo cara a cara. ¿Así se lo decís a éste, el mejor nueve de la historia? Es una locura lo que están haciendo...", expresó.



El futbolista, "triste y caliente"



Además, el periodista Sebastián Vignolo aseguró hablar con el propio futbolista. Tras dicha conversación, el periodista aseguró que el uruguayo está "triste, angustiado y caliente".



Ruggeri sugiere la llegada de Suárez a Boca Juniors



Además, el ex futbolista ha hablado sobre la posibilidad de que ante la salida de Suárez, Boca Juniors se plantee su fichaje. En concreto, le pidió al vicepresidente de la entidad, Juan Román Riquelme, que llame al uruguayo.



Fuente: ABC.ES