Es una pende…a: Santiago Giménez desmiente declaraciones de Héctor Huerta

el tema de la remontada sigue causando estragos. Algunos jugadores comenzaron aeny si bien hubo un cambio en la dirección técnica y el club está haciendo algunos cambios de jugadores, el tema sigue latente.En este sentidoen un Instagram Live con Tito Villa sobre sus impresiones de aquella noche frente a Pumas, confesando que se impresionó por la eliminación de La Máquina. "No sé qué pasó. Teníamos un grupo hermoso yPor consiguiente, el analista de TUDN cuestionó ade Héctor Huerta con respecto a las llamadas que recibieron los jugadores para vender el partido, por lo queSi somos campeones nos hacen una estatua. Se me hace(Héctor Huerta), y si lo dice que muestre las pruebas. Estuvo muy mal porque es figura pública; se mete con nosotros y con nuestra familia".Asimismo, Santiago Giménez lamentó que los aficionados del equipo, pese a que nunca mostró las pruebas que avalaran sus palabras."Es muy feo creer esas cosas si te gusta el futbol. Nunca se me va a pasarase venda, es incomprensible".Finalmente, el delantero de Cruz Azul dio algunosque hubo en el juego de ida y el de vuelta, y explicó que el primer gol del conjunto auriazul fue el detonante de la baja del equipo.yo sentía al equipo en la final, pero el gol de Pumas cayó muy rápido. Siento que eso elevó mucho al rival y a Cruz Azul lo bajoneó."