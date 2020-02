Es Yanet un ángel seductor

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Aunque a finales de 2019 Yanet García dijo adiós de la TV para tomar un año alejada de los reflectores, sus fans aún podrán apreciarla a través de sus redes sociales y de una película que estrenará a mitad de año.



La modelo señaló que quiere estar lejos de la pantalla esté 2020 pues desea prepararse más en la actuación y en perfeccionar su inglés, ya que sus metas a futuro son cada vez más grandes.



Mientras eso sucede en julio estrenará Bellezonismo, película española en la que da vida a un ángel, sensual y seductor. Esta es la primera incursión de Yanet en el terreno de la actuación.



“Es algo nuevo para mí, creo que en cada cosa nueva siempre he querido ser mejor y por eso mi interés de seguir estando en clases de actuación. Siempre he sido una mujer de retos que lo que se propone lo cumple y para eso hay que estudiar mucho, para tener lo necesario cuando las oportunidades lleguen. Hay que tener una preparación para todo lo que emprendamos eso siempre lo he hecho en mi vida y lo he hecho en cada cosas nueva que emprendo”, detalló.



A pesar de que sus fans no la verán en televisión, todos aquellos que deseen seguir sus pasos y aspirar a la vida fitness, Yanet forma parte de una aplicación en donde paso a paso, la regiomontana explica los ejercicios que se deben seguir para obtener su cuerpo.



“Estoy en la app Fit Plan, la cual tienen a gente súper importante del mundo fitness y me da mucho orgullo que hayan pensado en mí para que forma parte de su equipo y ayudemos a la gente que quiera llevar una vida más sana”, añadió.