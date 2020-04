Escándalo: Taiwán revela correo que le envió a la OMS advirtiendo del coronavirus en diciembre

Escuchar Nota

"Este es el correo electrónico del pasado 31 de diciembre del 2019 que el gobierno de Taiwán envió a la OMS sobre la detección de una neumonía atípica en China conocida como SARS con pacientes tratados de forma aislada, es decir, transmisión de persona a persona".

, uno de los países en los que se logró contener con éxito la propagación del coronavirus,, lo que, según la isla, ralentiza la respuesta global a la pandemia​, publica Clarín Funcionarios de la salud en Taipei, la capital de Taiwán,, pero que sus preocupaciones no se comunicaron a otros países.Con esta declaración del ministro de Salud de Taiwán, Chen Shih-chung, denunció(OMS).por lo que consideran desde Taipei que son "víctimas de campañas procedentes de China". Taiwán está excluido porque China, que lo reclama como parte de su territorio, exige que terceros países y organismos internacionales no lo traten de ninguna manera que se asemeje a cómo se tratan los estados independientes.No obstante,(en diciembre) para que no se les diera una respuesta. En el correo enviado, el gobierno taiwanés informan de que tiene constancia de siete contagios en Wuhan y desean poder compartir toda la información posible para hacer frente a este virus.Después de esta publicación, adjuntando la documentación del mail,. "Siempre nos hemos negado a este tipo de discriminación porque sabemos en primera persona lo que es sentirse totalmente aislado", le contestó el presidente Tsai Ing-wen.De hecho, desde su capital, Taipei, se tomaron muy seriamente esta pandemia desde el inicio. Actualmente, tienen 385 casos confirmados y sólo 6 muertos a pesar de la proximidad con Wuhan respecto de otros países europeos o americanos.Taiwán utiliza una combinación de vigilancia temprana, medidas proactivas así como la aplicación de tecnología big data y plataformas online. Viven allí 24 millones de habitantes y está a sólo 130 kilómetros de China.