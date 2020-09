Escapa de policías al estilo Tarzan en Piedras Negras

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Un sujeto que provocó una riña familiar y luego tras forcejear con los oficiales de policía logró escapar de la acción de la justicia ya que se subió a un árbol de casi cinco metros de altura, de donde los policías no lo pudieron bajar.



Fue mas la paciencia de Alberto “N” alias “El Beto”, quien se refugio en lo alto de un árbol luego de provocar una movilización policiaca en su domicilio ubicado en el cruce de las calles General Zuazua y Camino Viejo al Moral en la colonia Mundo Nuevo.



Las autoridades acudieron a atender el reporte de un problema familiar, pero al llegar el sujeto señalado como responsable los amenazo con lesionarlos con una navaja por lo que los elementos de policía solicitaron mas apoyo.



Al arribar mas elementos al lugar, el sujeto logro ingresar a su vivienda y luego escapar por una ventana para trepar por un árbol de casi cinco metros de altura donde al fin de cuentas lo dejaron ya que no pudieron bajar para efecto de no exponer su propia integridad los oficiales optaron por forzar su captura.