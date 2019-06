Escapan tres de cárcel y asaltan a anciana

El jefe de la mafia calabresa, Rocco Morabito, escapó en la madrugada de este lunes de una cárcel de Montevideo junto con otros tres criminales internacionales, según informaron fuentes oficiales."Sobre la medianoche cuatro personas con arresto administrativo que se encontraban alojados en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación del INR, fugaron por las azoteas del edificio mediante (un) boquete", se detalla en un escrito de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom).Asimismo, señalaron que el grupo de criminales ocupó con violencia un terreno cercano accediendo por una ventana pequeña, lugar donde robaron el dinero de la propietaria.Faltaba poco para la medianoche. Élida Ituarte, de 80 años, ya estaba por dormir. Vecina de la Cárcel Central de Montevideo, está acostumbrada al movimiento de la zona, pero nunca imaginó que iba a tener a los reclusos más temibles de la prisión en su departamento: cuatro peligrosos criminales que lograron fugarse a través de su vivienda."Eran las 11:30 de la noche, estaba acostada y siento que prenden las luces de toda mi casa y veo personas", relató la anciana al periódico uruguayo El País."Les dije: '¿Qué hacen adentro de mi casa?'". Aturdida, en ese momento no notó que uno de ellos era Rocco Morabito, criminal italiano que en 2017 acaparó las pantallas de Uruguay tras su sorpresiva detención.Las autoridades señalaron en su reporte que los prófugos ocuparon con violencia el lugar accediendo por una ventana pequeña, tras escapar por las azoteas del presidio a través de un boquete."Vi que uruguayo y español eran. Uno tenía acento italiano o francés, el señor alto de barba. Yo vi que lo conocía pero no me daba cuenta quién era. Estaba tan nerviosa que no me daba cuenta. Los otros eran jóvenes, tenían 20 años. Ellos no hablaron. El que hablaba era el señor", añadió al periódico uruguayo."Me rompieron ahí y entraron.Yo estaba acostada, era 11:30 y cuando veo esas tres personas es como todo, que entre una persona a la casa de uno, no es bueno", contó la vecina a El País. pic.twitter.com/svCQGd1wO4— El País Uruguay (@elpaisuy) June 24, 2019Los criminales escaparon por la escalera. Posteriormente, ella tomó el ascensor para avisar al personal de seguridad, pero los cuatro ya habían tomado rumbo desconocido.Rocco Morabito vivía desde hace una decena de años en Uruguay con un pasaporte brasileño con la falsa identidad de Francesco Antonio Capeletto Souza.