Escapan vestuarios del baúl para tomar el escenario

Saltillo, Coah / Gustavo Ochoa.-. Se dice que los personajes de una obra nacen desnudos, incompletos. El disfraz que porta su intérprete es primordial para su identidad como lo es su nombre y su rostro. Así, harapos, vestidos, coronas y capas se convirtieron en los protagonistas del escenario en el montaje Vestuarios en Escena, dirigida por Antonio Villarreal.



El performance, el cual se presentó en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler el martes, posterior a la premiación de la Muestra Estatal de Teatro (Met) Coahuila 2020, tuvo como propósito celebrar el monumental trabajo que hacen los vestuaristas coahuilenses para traer a vida a personajes de un montaje.



“El vestuario no tiene sentido si alguien no lo porta. No existe como tal, entonces, se requieren uno al otro: el actor al vestuario, el vestuario al actor”, comentó Villarreal, quien trabajó junto a 35 jóvenes del estado para crear una emotiva pasarela quecautivó al público.



El director llevó a cabo una minuciosa selección de los vestuarios que se utilizarían, al igual que una intrincada escenografía que aprovechara el movimiento del actor para lucir el disfraz.



“Primero fue decidir cuáles iban a estar, en cuál momento, cómo íbamos a hacer el tránsito en el escenario para que no fuera una cosa monótona y que no nada más sea el lucimiento que a veces se da en una pasarela, donde es muy impersonal, entonces aquí sí hay una transmisión de emoción con el público”, indicó Villarreal en entrevista a Zócalo.



A través de segmentos acompañados de una intensa banda sonora, el montaje coloca al espectador frente a una vitrina en la que se aprecian objetos y símbolos de universos ficticios, pero, a la vez, tan reales como la tela que conforma sus prendas.



Colocar en escena más de 70 vestuarios provenientes de todo el estado constó de “experimentar”, apuntó el director, “porque finalmente, está la concepción en la cabeza, pero luego hay que estar encima del escenario y experimentar movimientos. Un movimiento te lleva a otro. (Por ejemplo) una tela que hay sobre el escenario: cómo manejarla, cómo nos lleva a otras cosas, cómo se transforma en algo y cómo se comporta”, finalizó el también actor.