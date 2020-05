Escasea transporte de personal: AIERA

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Aunque hay empresas en posibilidades de elevar gastos para el transporte de personal, debido a las disposiciones para evitar contagios del Covid-19 no se tendrían suficientes unidades disponibles para atender la demanda cuando se esté al 100%, advierte el sector industrial.



Mario Ricardo Hernández Saro, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), dijo que parte del sector automotor inició labores esta semana, aunque de forma parcial; sin embargo, se estima que en la primera semana de junio se active 90% del personal en la Región Sureste.



Indicó que la reactivación ha sido gradual en la mayor parte de las proveedoras automotrices, algunas al 20 y otras al 40 y hasta 50% de su capacidad, pero al superar esta cifra las exigencias en salud implican un reto: no hay unidades suficientes de transporte de personal.



“Con la capacidad limitada de unidades, requieres el doble para transportar lo que antes venías transportando. Ha ayudado mucho que no están al 100% todos los trabajadores, pero sí es un problema que se va a enfrentar porque no hay suficientes unidades para cumplir con el requerimiento… desde luego que se eleva el costo, pero hay empresas que pueden y están dispuestas a pagarlo”, explicó.



Consideró que las empresas tendrán que echar mano de otros mecanismos como transporte público, taxis, vehículos particulares entre otros.



Empresas de transporte de personal como DM Control instalaron paneles en medio de cada pasajero, lo que, sumado al resto de las medidas de prevención, contribuiría a evitar contagios.