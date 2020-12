Escasez de tanques de oxígeno, otro problema de la CDMX ante la COVID-19

Escuchar Nota

Uno de losde la situación provocada por la pandemia es la escasez de tanques dey los esfuerzos de familiares poren los centros de distribución de los mismos en la Ciudad de México.“Quiero decirle a las personas que se cuiden, que si es real y que”, pidió Esteban González, cuyo familiar está diagnosticado con COVID-19.La familia González invirtiópara tener reserva y cada día, deben recargarlos, lo que implica un desembolso de 600 pesos.“Llevamos tres días,, he ido como a cinco lugares y no hay”, comentó Esteban González, familiar de paciente COVID.Patricia debe recargar un, cada 15 días., es mucha la espera,, está difícil pero bueno ahí vamos”, expresó Patricia, quien tiene un familiar con COVID-19.Vendedores de tiendas establecidas en laafirman que desde noviembre, l“Es demasiado, todos los días tenemos muchas llamadas,muchos clientes aquí en la puerta todos los días es, la tienda trabaja 24 horas al día, en la madrugada también”, informó Aidé Ortega, trabajadora empresa establecida venta y renta de tanques de oxígeno.También alertan sobre los riesgos de comprar oxígeno en lugares no establecidos, en redes sociales o en tianguis, tan solo en las tiendas en línea, hay cientos de publicaciones de tanques y concentradores de oxígeno en venta,Durante una entrevista telefónica, Imelda, responsable de venta por redes sociales, informó sobre el producto que ofertan, el cual es el tanque de 682 litros, agregó que lo tienen en oferta con un 10% de descuento, finalizó diciendo: “no le voy a mentir,. El pago es en efectivo”.“Muchas veces es tomada de pelo porque engañan a la gente,s.Los tanques como tal tienen 5 años de garantía entonces le mostramos eso al cliente, que vienen con certificación y que se abre hacia la derecha”, finalizó Aidé Ortega.