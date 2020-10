Escena final de ‘Hodor’ en ‘Game of Thrones’ será diferente en los libros, revela autor

Escuchar Nota

personaje cuya muerte fue una de las más tristes y conmovedoras para los televidentes. Esta revelación la ha hecho James Hibberd en su nuevo libro 'Fire Cannot Kill a Dragon' ('El fuego no puede matar a un dragón'), que ofrece información inédita sobre la producción de HBO.asegura Hibberd, quien compartió algunos detalles de su obra —publicada este 6 de octubre— en un artículo para la revista Entertainment Weekly.Para Martin, los guionistas del programa fueron demasiado literales y "lo hicieron muy físico". En el libro, la expresión 'aguanta el portón' supone más bien resistir y defender para cuando vengan los enemigos. "Hodor acaba luchando y matándolos. Es un poco diferente, pero es la misma idea", explica el escritor estadounidense en el libro de Hibberd.Los creadores de la versión televisiva, David Benioff y D. B. Weiss, sintieron que mostrar a Hodor deteniendo una puerta aprovechando su corpulencia comunicaría visualmente mejor el concepto de 'hold the door', detalla Hibberd.Hodor, cuyo verdadero nombre es Wylis, solo era capaz de decir 'hodor', una palabra derivada de 'hold the door', algo revelado a los espectadores en ese mismo episodio mientras era asesinado por las criaturas heladas. La secuencia de la muerte y el origen de Hodor tuvo un gran impacto en la audiencia y es uno de los momentos más dramáticos, que ha convertido al capítulo en uno de los más valorados de toda la serie.Información de Actualidad RT