Esclarecen homicidio de periodista Santiago Barroso

A una semana de la agresión a Santiago “N.”, donde el periodista fue privado de la vida, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) resolvió el homicidio y está detenido el autor material e intelectual.El trabajo coordinado del Equipo Multidisciplinario compuesto por más de 20 elementos de alto perfil de la Fiscalía y encabezado por la Fiscal General Claudia, Indira Contreras Córdova, se fortalecieron elementos y datos de prueba que lograron esclarecer el hecho y llevaron a la detención de Omar “N.”; de 40 años de edad, originario de Guasave, Sinaloa, como el autor material directo de la agresión; que se derivó de sus relaciones personales y afectivas, no relacionado con el ejercicio periodístico del perjudicado.De las diferentes líneas de investigación, se desprende que Omar “N.” acudió la noche, el 15 de marzo pasado, al domicilio del periodista ubicado en Callejón Sinaloa entre 7 y 8, colonia Sonora, acompañado de una persona del sexo femenino, a quien obligó bajo amenazas con arma de fuego a manejar hasta el sitio, donde se bajó el imputado tocando a la puerta en búsqueda de Santiago “N.” para cometer el delito de manera premeditada, con alevosía y ventaja.Alrededor de las 21:10 horas, tocó a la puerta y al abrir el afectado le disparó en repetidas ocasiones para después huir del sitio en el mismo vehículo marca Nissan Altima 2001, color blanco y con rines negros convencionales.El periodista recibió tres impactos de arma de fuego, posteriormente atención médica en un hospital cercano, falleciendo al alrededor de las 23:00 horas del mismo día.Según la investigación, antes y después de cometer el delito, el imputado amenazó de muerte a la mujer para que no revelara detalles, pero debido a las indagatorias que integraron a la carpeta de investigación, incluido el análisis de las esquirlas encontradas en el domicilio de la víctima, así como los videos aportados por el C5i, fortalecieron la línea de investigación que acredita al inculpado como el único presunto responsable del delito.La Fiscal General del Estado, quien supervisó por tres días consecutivos, personalmente la labor de investigación, dijo que para llegar a los resultados se procedieron a realizar 22 entrevistas a testigos y familiares, 13 informes solicitados a diversas autoridades e instituciones, 20 dictámenes periciales en diversas disciplinas forenses como criminalística, balística , química, dactiloscopia, genética y análisis de elementos de audio y video, y solicitudes de intervención telefónica ante el juez de control; en menos de siete días se pudo dar con el presunto implicado de los hechos.Para lograrlo se apoyo en peritos del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF), agentes especiales del Ministerio Público, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) coordinados por el Comisario General, Manuel Ángel Barrios Macario, y el Delegado Regional, Javier Dueñas Mercado, además del personal ministerial.Los datos y elementos de prueba que se tiene al momento, se pondrán a consideración del juez; el imputado Omar “N” podría tener una sentencia de hasta 50 años de prisión por el delito de homicidio calificado con premeditación alevosía y ventaja, puntualizó la Fiscal General, Claudia Indira Contreras Córdova.La Fiscalía General de Justicia reitera el compromiso de velar por que el gremio periodístico y nuestra sociedad tenga la certeza de investigaciones exhaustivas, de buscar la verdad y que no exista impunidad.