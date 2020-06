Escolta y esposa de Alfonso Gamboa lo mataron para huir juntos a Europa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Lo que en un inicio se pensó que era una vendetta política resultó un triángulo amoroso que acabó en una tragedia con 5 muertos.



La tarde del 21 de mayo, una familia que se aisló por la pandemia, fue atacada en el lote 2 de la calle Brisas del Pacífico, del Fraccionamiento Las Brisas, en Temixco, Morelos.



En la escena del crimen, la policía ubicó 5 cuerpos, el de la señora Patricia Lozano y sus cuatro hijos de apellido Gamboa Lozano: Ricardo de 44 años, Edgar de 37, Miriam de 43, y Alfonso Isaac de 39 años. La identificación de este cuerpo fue fundamental para los agentes investigadores, pues el crimen podría alcanzar tintes políticos, ya que se trataba del ex titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda en el sexenio pasado.



Se trataba de un ataque directo, cometido, de acuerdo con los testigos por cuatro sujetos, de los cuales solamente dos llevaban pistolas y habrían disparado, asesinos que conocían bien el lugar, ya que de acuerdo a los informes preliminares, no forzaron la entrada, no robaron nada y salieron de prisa dejando con vida a las parejas de sus víctimas y a sus hijos.



¡El mismo escolta habría asesinado a Alfonso Gamboa y familia en Temixco! Esto es lo que se sabe del caso: