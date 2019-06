Escoltan traslado de aguacate ante robos

El sector aguacatero de Michoacán dijo que para trasladar el aguacate del huerto a los empaques están realizando caravanas de camiones escoltadas por la policía de la entidad, para asegurar el cargamento ante la ola de robos que se suscitaron recientemente en la región."Estamos haciendo caravanas con nuestros camiones de huerto a empaque y nos está apoyando la Policía de Michoacán, escoltando las caravanas", dijo Gabriel Villaseñor, presidente de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).Este plan se comenzó a trazar partir de que, en días pasados, distintos grupos de empacadores de aguacate denunciaron altos índices de robo y una ola de violencia en la entidad."Es un plan de acción correctiva a corto plazo, pero de alguna manera necesitábamos mitigar el riesgo porque había muchas quejas de asociados del sector empacador que estaban en crisis y en riesgo de quiebra", señaló el directivo.El pasado 14 de junio, los empacadores exportadores de Michoacán dijeron en un desplegado en medios que estaban teniendo robos de hasta 4 camiones al día en las carreteras de la franja aguacatera de la entidad y que ya no podían seguir enfrentando las pérdidas.Por ello, tomaron la decisión de que cada vez que un camión de aguacate sea robado en el trayecto de la huerta hacia el empaque se retribuirían 15 pesos por kilo como apoyo al productor.Al respecto, el directivo señaló que éste fue un acuerdo entre particulares y que APEAM no tiene que ver en eso."APEAM no tiene nada que ver con el tema de ese acuerdo. Cuando pase un robo sería un acuerdo entre el que compró con el que se lo robaron, en dado caso que se suscite el hecho tendrá que ser el que compró con el productor que haya sigo afectado", dijo para explicar cómo funcionaría el pago.El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que ya se empezaron a tomar medidas en la entidad para garantizar la seguridad y el transporte y evitar los robos de camiones de aguacate."Revisamos diversos temas de la situación de la seguridad, tanto de las huertas como del traslado y trazamos una ruta, incluso se van a designar fiscales, policías de investigación, para facilitar el proceso de las denuncias y con ello ser más eficaces."Uruapan ha sido muy atractivo para los delincuentes por razones entendibles, el tema del movimiento económico llama la atención, pero no vamos a descansar hasta que tengamos el control absoluto de la seguridad de la región productora de aguacate", dijo Aureoles en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Casa del Aguacate de México.